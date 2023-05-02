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В Перми стартовал ремонт придомовых территорий по нацпроекту
Так, в Ленинском районе будет отремонтировано 8 дворов по следующим адресам: Петропавловская, 13, Екатерининская, 135, Борчанинова, 12, Борчанинова, 14, Петропавловская, 87, Екатерининская, 133, Екатерининская, 184, Екатерининская, 188. В Индустриальном районе в рамках программы благоустроят 6 дворов, объединяющих 12 многоквартирных домов. В Орджоникидзевском районе планируется провести ремонтные работы в 10 дворах района.
Перечень работ включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установку скамеек, урн, оборудование парковок, устройство тротуаров, установку малых архитектурных форм, организацию спортивных, детских площадок, озеленение, создание условий для маломобильных групп населения.
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