В Перми стартовала акция "Защитим защитников!"

В библиотеке Горького накануне стартовала акция "Защитим защитников!". Любой желающий может поучаствовать в плетении маскировочных сеток для нужд специальной военной операции.В свой обычный рабочий день Наталья Тимофеева отвечает за выдачу периодических изданий. Но сегодня Общероссийский народный фронт в фойе на первом этаже краевой библиотеки организовал акцию «Защити защитников» и вместе с читателями приобщились к ручному труду — вязанию маскировочных сетей. Наталья Тимофеева, заведующая отделом электронных ресурсов и периодических изданий Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького: "Когда хочется какой-то вклад внести свой собственный, чтобы библиотека, как учреждение открытое, как социальный лифт, как можно больше могла принять людей".Технология предельна проста. За основу берется любая плетеная, вязанная или даже рыболовная сеть. Каждый приходящий в библиотеку по желанию повязывает один или несколько лоскутков. В итоге, учитывая количество посетителей, за день одна сетка уже готова. Профессионалы, которые уже давно вяжут маскировочные сети, даже делают на заказ рисунок в зависимости от погоды в зоне СВО. Практика отработана совершенно разными людьми.Наталья Резухина, председатель совета женщин и солдатских матерей Краснокамского округа: "Будем все стараться работать в тылу, для того чтобы приблизить победу".Подобные сетки, в создании которых может принять участие каждый желающий, кроме библиотеки имени Горького в ближайшее время будут установлены в ДК «Губерния» и в Доме офицеров. По мере готовности изделия будут отправляться в зону СВО.Михаил Суханов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае: "Даже самые маленькие посылы они очень важны там на передовой. Нашим ребятам, российским ребятам, пермским ребятам. Всегда это очень важно и востребовано".Продлится акция до 25 мая. Способ доставки готовой продукции напрямую до конечного получателя в ОНФ отработан. А объем на этот раз будет полностью зависеть от желания жителей Перми «Защитить защитников».