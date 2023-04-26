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В Перми стартовала акция "Защитим защитников!"
Технология предельна проста. За основу берется любая плетеная, вязанная или даже рыболовная сеть. Каждый приходящий в библиотеку по желанию повязывает один или несколько лоскутков. В итоге, учитывая количество посетителей, за день одна сетка уже готова. Профессионалы, которые уже давно вяжут маскировочные сети, даже делают на заказ рисунок в зависимости от погоды в зоне СВО. Практика отработана совершенно разными людьми.
Наталья Резухина, председатель совета женщин и солдатских матерей Краснокамского округа: "Будем все стараться работать в тылу, для того чтобы приблизить победу".
Подобные сетки, в создании которых может принять участие каждый желающий, кроме библиотеки имени Горького в ближайшее время будут установлены в ДК «Губерния» и в Доме офицеров. По мере готовности изделия будут отправляться в зону СВО.
Михаил Суханов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае: "Даже самые маленькие посылы они очень важны там на передовой. Нашим ребятам, российским ребятам, пермским ребятам. Всегда это очень важно и востребовано".
Продлится акция до 25 мая. Способ доставки готовой продукции напрямую до конечного получателя в ОНФ отработан. А объем на этот раз будет полностью зависеть от желания жителей Перми «Защитить защитников».
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