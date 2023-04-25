← В Соборной мечети на бульваре Гагарина прошла первая служба
Налоговики Прикамья 27 и 28 апреля проведут Дни открытых дверей
Управление ФНС России по Пермскому краю напоминает, что декларации по форме 3-НДФЛ в налоговые органы должны представить не позднее 2 мая 2023 года физические лица, реализовавшие в отчётном периоде 2022 года имущество, получившие подарки не от близких родственников, выигрыши в лотерею, доходы от сдачи квартир в аренду.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Соборной мечети на бульваре Гагарина прошла первая служба
В Корпорации ПСС запустили автоматизированную линию сборки плат для заправочных станций электромобилей
В ПГНИУ состоялась презентация четвертого тома сборника Георгия Чагина
Единый центр поддержки семей мобилизованных проведет расширенный прием граждан
Лесовосстановление: вырубки в лесу восполнят пермскими ёлочками
29 апреля в Перми стартует текущий ремонт Коммунального моста
Подведены итоги довыборов в думы Осинского, Добрянского и Чусовского округов
В Прикамье открыта навигация для маломерных судов
Противоклещевая обработка стартовала в Перми на две недели раньше обычного
Губернатор провел рабочую встречу с главой Добрянского округа
Добавить комментарий: