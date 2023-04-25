Налоговики Прикамья 27 и 28 апреля проведут Дни открытых дверей

Сотрудники налоговых инспекций Пермского края 27 и 28 апреля проведут «Дни открытых дверей» для налогоплательщиков. Граждане узнают, кому и в какие сроки необходимо представить декларацию по НДФЛ, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн сервисами ФНС России, получат ответы на другие интересующие вопросы, в том числе по работе Единого налогового счета – новой системы учета платежей. Консультацию можно будет получить с 9.00 - 20.00 часов.Управление ФНС России по Пермскому краю напоминает, что декларации по форме 3-НДФЛ в налоговые органы должны представить не позднее 2 мая 2023 года физические лица, реализовавшие в отчётном периоде 2022 года имущество, получившие подарки не от близких родственников, выигрыши в лотерею, доходы от сдачи квартир в аренду.