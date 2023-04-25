В Прикамье открыта навигация для маломерных судов

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края с 25 апреля по 20 ноября в крае открыт навигационный период для маломерных судов.Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Пермскому краю напоминает, что всем судовладельцам необходимо проверить техническое состояние своих маломерных судов, укомплектовать их необходимым имуществом, спасательными средствами и оборудованием.Лицам, чье плавсредство не зарегистрировано установленным порядком, необходимо подать заявление на оказание государственной услуги по регистрации маломерного судна, в любое территориальное подразделение ГИМС МЧС России, получить результат государственной услуги и пройти освидетельствование на годность к плаванию, которое требуется проходить не реже одного раза в 5 лет. Обратится за оказанием госуслуги возможно через единый портал «Государственные и муниципальные услуги».Тем судоводителям, у которых срок действия удостоверения на право управления маломерным судном составляет более 10 лет со дня выдачи - провести его замену.Государственной регистрации подлежат маломерные суда, длина которых не должна превышать 20 м, и общее количество людей, на котором не должно превышать двенадцать человек. А также суда массой 200 кг и более.Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателя (в случае установки) до 8 киловатт включительно (п.1.1 ст. 33 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и п. 1.1. ст. 16 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации).При управлении плавсредством, подлежащим государственной регистрации, судоводитель обязан иметь при себе удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет, документ удостоверяющий личность. При управлении маломерным судном не подлежащим государственной регистрации наличие удостоверения личности.