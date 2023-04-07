Летом в Перми заменят 22 км ключевых участков тепломагистралей

В Перми этим летом заменят 22 км ключевых участков тепломагистралей. Об этом заявили в «Т Плюс» и уже приступили к ремонтному сезону. Так, новые трубы теплоснабжения будут смонтированы на улицах 1905 г., Баумана, Шахтерская, Запорожская, в правобережной части Перми. Со своей стороны энергетики напоминают жителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры.Так, запрещена парковка автомобилей на люках тепловых камер и вблизи мест ремонтов теплопроводов. Опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя: в таких случаях есть риск провала грунта. Пешеходы должны помнить о том, что нельзя наступать на крышки люков, открывать их, а также залезать внутрь тепловых камер. О незакрытых или поврежденных люках, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в тепловую справочную службу.