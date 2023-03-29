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Выбрана книга, которую подарят первоклассникам в День знаний
Как рассказали в Минобре Прикамья, выбранная повесть посвящена 300-летию краевой столицы. В книге знакомство с историей города Перми происходит через историю семьи Пермяковых. Пермский автор рассказывает читателям не только о фактах, связанных с историей Перми, но и с различными территориями края. Всего на конкурс было подано 12 заявок. В этом году к участию приглашались не только пермские авторы, но и писатели из других регионов, работы которых посвящены Пермскому краю или содержат упоминания о нем.
Напомним, за время реализации проекта «Подарок первокласснику» были опубликованы сборники произведений Льва Давыдычева, Андрея Зеленина, Льва Кузьмина, юбилейный сборник стихов и рассказов пермских авторов «Салют в Стрижатах» и другие.
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