Выбрана книга, которую подарят первоклассникам в День знаний

Экспертный совет при краевом Минобрнауки определил произведение, которое будет издано в рамках акции «Подарок первокласснику». В День знаний юные школьники получат книгу местного автора Ксении Гашевой «Пермяковы из Перми».Как рассказали в Минобре Прикамья, выбранная повесть посвящена 300-летию краевой столицы. В книге знакомство с историей города Перми происходит через историю семьи Пермяковых. Пермский автор рассказывает читателям не только о фактах, связанных с историей Перми, но и с различными территориями края. Всего на конкурс было подано 12 заявок. В этом году к участию приглашались не только пермские авторы, но и писатели из других регионов, работы которых посвящены Пермскому краю или содержат упоминания о нем.Напомним, за время реализации проекта «Подарок первокласснику» были опубликованы сборники произведений Льва Давыдычева, Андрея Зеленина, Льва Кузьмина, юбилейный сборник стихов и рассказов пермских авторов «Салют в Стрижатах» и другие.