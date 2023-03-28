Фестиваль «Оружие Победы» познакомит с прошлым, настоящим и будущим оборонно-промышленного комплекса Прикамья

На заводе имени Шпагина в рамках Совета директоров промышленных предприятий под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоялась презентация проекта «Оружие Победы». По задумке организаторов, патриотический фестиваль должен стать одним из флагманов юбилейной программы. Познакомиться с прошлым, настоящим и будущим предприятий оборонно-промышленного комплекса региона можно будет сразу на двух площадках – это музей пермской артиллерии в Мотовилихе и цех №5 на заводе Шпагина, где большинство экспонатов впервые будут представлены для широкой публики. Всего посетители смогут увидеть порядка 400 экземпляров различного оборудования и крупногабаритной техники.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Всё делается для того, чтобы показать и рассказать историю Пермского края и Перми через призму трехсотлетия, рассказать о нашем будущем, о нашем настоящем, привлечь внимание молодого поколения к профессии, промышленности, показать нашим гостям, что представляет собой Пермский край». Также в рамках проекта «Оружие Победы» на городских площадках запланировано проведение кинопоказов, конкурсов, концертов, награждений. Мероприятия пройдут в том числе в такие знаковые даты, как 9 Мая, День города и День России и другие памятные и праздничные дни. Официальное открытие экспозиции запланировано на 10 июня, ее работа продолжится и осенью. Ожидается, что за это время выставки, лекции и экскурсии смогут посетить более миллиона жителей и гостей Прикамья. Идею проведения в Перми патриотического фестиваля высоко оценили и поддержали члены Совета директоров.Александр Иноземцев, управляющий директор генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель»: «Мероприятие крайне важное для повышения авторитета, для того, чтобы люди знали, чем мы реально занимаемся, ну кроме тех вопросов, о которых не положено никому знать, кроме тех, кто специально занимается этим вопросом. И крайне важно это для молодежи. Молодежь, к сожалению, известно сейчас, чем занимается. Надо, чтобы инженер, рабочий, технолог стал более популярным и больше зарабатывал, чем блогер».