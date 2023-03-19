Авиакомпания «Аэрофлот» отменила перелеты из Перми в Сочи на два дня

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Из-за тумана «Аэрофлот» отменяет запланированные на 19 марта рейс SU2915 Пермь — Сочи и на 20 марта рейс SU2914 Сочи — Пермь. Пассажиры смогут переоформить билеты на другие даты, либо запросить возврат денег.
По данным сайта авиакомпании «Аэрофлот»,19 марта, отменяются 27 рейсов, среди них рейсы Москва—Сочи и обратно, а также рейсы из Перми, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга в Сочи и обратно.

Опубликовано: 19.03.2023 в 16:31 в рубрике - Вести Пермь

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← В Прикамье охотники смогут добыть 975 медведей

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