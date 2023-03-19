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Авиакомпания «Аэрофлот» отменила перелеты из Перми в Сочи на два дня
По данным сайта авиакомпании «Аэрофлот»,19 марта, отменяются 27 рейсов, среди них рейсы Москва—Сочи и обратно, а также рейсы из Перми, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга в Сочи и обратно.
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