← В Прикамье обсудили организацию летнего отдыха и оздоровления детей
За сутки в Пермском крае выявлено 137 случаев коронавируса
Наибольшее число зараженных помимо Перми выявлено в Краснокамском округе.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 260 человек.
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