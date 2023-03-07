Жертвами обмана могли стать около 180 пермяков. В Перми задержаны подозреваемые в мошенничестве

Сотрудники Управления уголовного розыска краевого МВД совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Перми задержали двух мужчин. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Установлено, что ранее судимые жители г. Перми 1983 и 1990 годов рождения, используя торговую площадку, предлагали услуги регистрации по месту жительства. С помощью поддельных печатей государственных органов, злоумышленники изготовляли фиктивные справки о регистрации. За свои услуги они получали денежное вознаграждение от 5 до 15 тысяч рублей. При этом сами граждане не подозревали, что полученные ими документы являются фиктивными. Оперативные сотрудники при силовой поддержке спецназа задержали фигурантов с поличным при передаче денег за очередную сделку."Злоумышленники арендовали офис в одном из бизнес-центров Перми. В ходе обысков полицейские изъяли поддельные печати, документы, сим-карты, ноутбуки, телефоны и денежные средства. На данный момент задержанные подозреваются в 10 эпизодах противоправной деятельности, однако полицейские располагают информацией о том, что жертвами злоумышленников могли стать около 180 пермяков", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Расследование продолжается. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.