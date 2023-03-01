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6-летняя Лидия Котельникова из Перми установила мировой рекорд
Елена Белова, инструктор по физкультуре детского сада «Старт»: "У детей тоже есть характер. Есть ленивые дети, а есть очень трудолюбивые. Лидия очень трудолюбивый ребенок. Добивается всегда своих целей. Характер очень устойчивый».
Пример брать есть с кого, говорят родители девочки. Десятилетний брат Илья поставил свой детский рекорд мира в прошлом году. Мальчик подтянулся 49 раз подряд, на 8 повторений больше предыдущего рекордсмена.
Илья Волегов: «Я почувствовал в себе мужчину, спортсмена. Сила воли, физическая силы, мышцы».
Папа Владимир говорит, что детей ни к чему никогда не принуждали. Спортивные дисциплины и Лида и Илья осваивают охотно и дома тренируются вместе, подхватывая друг друга.
Владимир Волегов: "Она, как только приходит домой, моет руки и сразу забегает и бежит на турник и 20 раз подтягивается. Иногда обида берет за наш город. Почему рекорды где-то в Москве, в Петербурге, почему бы нам не прославить город Пермь».
Уже в сентябре юная рекордсменка пойдет в свой первый школьный класс. Но спорт решено не бросать. А пока на носу соревнования от садика - по танцам и по лыжам.
Совсем скоро родители подадут заявку на внесение результатов в книгу рекордов Гиннесса. По факту еще на одного юного спортсмена из Перми, который обогнал своим достижением весь мир, стало больше.
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