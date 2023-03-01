6-летняя Лидия Котельникова из Перми установила мировой рекорд: 85 отжиманий на ладонях от пола она с легкостью сделала за 60 секунд, обогнав предыдущего рекордсмена на 15 раз. Чтобы добиться такого результата, девочке потребовался год.С четырех лет - акробатика в студии при садике, с пяти - дзюдо. Сейчас у девочки шесть тренировок в неделю, на которые она ходит с радостью. Тренер говорит, что спортивные таланты рассмотрела в девочке сразу.Елена Белова, инструктор по физкультуре детского сада «Старт»: "У детей тоже есть характер. Есть ленивые дети, а есть очень трудолюбивые. Лидия очень трудолюбивый ребенок. Добивается всегда своих целей. Характер очень устойчивый».Пример брать есть с кого, говорят родители девочки. Десятилетний брат Илья поставил свой детский рекорд мира в прошлом году. Мальчик подтянулся 49 раз подряд, на 8 повторений больше предыдущего рекордсмена.Илья Волегов: «Я почувствовал в себе мужчину, спортсмена. Сила воли, физическая силы, мышцы».Папа Владимир говорит, что детей ни к чему никогда не принуждали. Спортивные дисциплины и Лида и Илья осваивают охотно и дома тренируются вместе, подхватывая друг друга.Владимир Волегов: "Она, как только приходит домой, моет руки и сразу забегает и бежит на турник и 20 раз подтягивается. Иногда обида берет за наш город. Почему рекорды где-то в Москве, в Петербурге, почему бы нам не прославить город Пермь».Уже в сентябре юная рекордсменка пойдет в свой первый школьный класс. Но спорт решено не бросать. А пока на носу соревнования от садика - по танцам и по лыжам.Совсем скоро родители подадут заявку на внесение результатов в книгу рекордов Гиннесса. По факту еще на одного юного спортсмена из Перми, который обогнал своим достижением весь мир, стало больше.