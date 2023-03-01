В Перми будут судить 9 наркодилеров

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Установлено, что одним из главных фигурантов была 46-летняя жительница Пермского района. По версии сыщиков, она выполняла роль склада-фасовщика. Подозреваемая получала крупные партии наркотиков массой до 500 граммов, после чего готовила мелкие партии низшим звеньям группы для последующей реализации.
"Закладчиками были, в основном, молодые люди в возрасте до 25 лет. Среди них также была семейная пара. Супругов задержали в аптечном пункте. В ходе личного досмотра девушки полицейские обнаружили десятки свертков, готовых к сбыту, общей массой свыше 70 граммов", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Один из фигурантов заключил досудебное соглашение, его дело будет рассматриваться в особом порядке. Дело в отношении оставшихся восьми членов организованной группы также направлено в суд для рассмотрения по существу.
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