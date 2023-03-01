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В Перми будут судить 9 наркодилеров

В Перми окончено расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы наркодилеров. Фигурантов задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий с ноября 2021 года по март 2022. В общей сложности оперативники изъяли из незаконного оборота около 600 граммов наркотиков синтетического происхождения.
Установлено, что одним из главных фигурантов была 46-летняя жительница Пермского района. По версии сыщиков, она выполняла роль склада-фасовщика. Подозреваемая получала крупные партии наркотиков массой до 500 граммов, после чего готовила мелкие партии низшим звеньям группы для последующей реализации.
"Закладчиками были, в основном, молодые люди в возрасте до 25 лет. Среди них также была семейная пара. Супругов задержали в аптечном пункте. В ходе личного досмотра девушки полицейские обнаружили десятки свертков, готовых к сбыту, общей массой свыше 70 граммов", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Один из фигурантов заключил досудебное соглашение, его дело будет рассматриваться в особом порядке. Дело в отношении оставшихся восьми членов организованной группы также направлено в суд для рассмотрения по существу.

Опубликовано: 01.03.2023 в 13:30 в рубрике - Вести Пермь

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