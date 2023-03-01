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«Кванториум Фотоника» помогает воплощать идеи в жизнь
Ферму для вертикального выращивания растений придумали и сделали учащиеся пермской 93-й школы «Фотоника» – Алёна Варлашова и Андрей Кузякин. Только на создание электронной составляющей изобретения ушло больше года. Здесь есть автоматический полив и свет.
Андрей Кузякин: "Полив включается, работает две минуты и выключается, можно настроить любое время".
Предназначение, по словам авторов экошкафа-витрины, следующее. Так можно выращивать и доращивать растения в городских условиях, к примеру, в магазинах или торговых центрах.
Алёна Варлашова: "В нижней части прототипа расположен аквариум с рыбами, откуда вода поступает на полив растений, и отходы жизнедеятельности рыб являются удобрением, получается практически замкнутый цикл".
Воплотить идею в жизнь помогли наставники детского технопарка «Кванториум Фотоника». Здесь пригодился и лазерный станок, и 3D-принтер, и другое современное высокотехнологичное обучающее оборудование.
Дмитрий Кузякин, руководитель Биоквантума детского технопарка «Кванториум Фотоника»: "Как от идеи довести ребят до воплощения проекта, как научить их это делать - вот наша основная задача, и в первую очередь ребята приходят сюда за новыми знаниями, значит, их необходимо заинтересовать".
В детском технопарке занимаются школьники со всего края. Всего представлено 11 направлений. Творить и узнавать новое могут и дошколята – для самых маленьких ЛЕГО-конструирование.
Помимо вертикальной фермы, вот сам прототип, школьники создали энергетическое болото, где ребята изучают микробов, которые выделяют электроэнергию, и один из последних проектов - это влияние лазерного излучения на рост растений.
Большие открытия начинаются с малых. В школе - теория, в Кванториуме - практика. Зелёная матрёшка будет обязательно дорабатываться. Эта версия уже с пометкой 2.0. В следующую модель юные изобретатели планируют внедрить солнечные батареи.
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