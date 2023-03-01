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Затопило кипятком. Жильцы дома на Петропавловской, 97 обвиняют управляющую компанию
Инна Наговицына: "Все лилось сплошной водой, сплошным потоком".
Благо из людей никто не получил ожог, говорит вдова известного исполнителя Сергея Наговицына Инна. Певец жил здесь на пятом этаже. Свежий ремонт в подъезде пострадал. Там, где текла вода, от побелки не осталось ни следа. Вся она теперь на перилах и полу. Такая ситуация не нова для этого дома – потопы происходят постоянно.
Инна Наговицына: "Не реагирует управляющая компания. Мы не знаем, как достучаться до нашей управляющей компании «Ремоз»".
По словам жителей, в очередной раз вода пошла из системы отопления. Трубы и спускные клапаны находятся на чердаке.
Если посмотреть на месте аварии, никаких физических повреждений на трубе нет. По словам местных жителей, все дело в устаревших вентилях, которые давно требуют замены. Именно отсюда и льется вода.
Представители управляющей компании «Ремоз» думают по-другому. Система в рабочем состоянии, а вода пошла из-за того, что кто-то попросту открыл кран.
Василий Суворов, главный инженер УК «Ремоз»: "Либо по халатности, либо третье лицо открыло спускник. Это не могло произойти из-за того, что проблемы с самим устройством".
Пеняют коммунальщики на рабочих, которые делают капитальный ремонт кровли: либо открутили сами, либо не закрыли вход на чердак. Представители подрядчика с обвинением не согласны.
Алексей Горшков, представитель подрядчика: "Чердаки все закрываются. Если где-то потекла горячая вода, все равно пар будет виден".
Что система отопления неисправна, подтверждают и в Фонде капремонта. Их специалисты вместе с инженерами «Ремоза» делали обследование перед началом выполнения работ на кровле.
Константин Горячих, главный инженер Фонда капитального ремонта Пермского края: "Крепление трубопроводов выполнено кустарным способом. Запорная арматура имеет следы протекания в восьми местах".
В «Ремозе» между тем об акте не помнят и считают, что трубы и вентили в порядке, их ремонтировать не нужно. А жители дома боятся очередного потопа. Под горячий душ могут попасть как взрослые, так и дети, но пока найти управу на управляющую компанию не могут.
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