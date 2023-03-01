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В Краснокамске осуждены мошенницы, которые обворовывали пенсионеров
Злоумышленницы под видом работников коммунальных и социальных служб незаконно проникали в квартиры престарелых пенсионеров. Одна из них под различными предлогами: выдача пособия и переписи серии купюр, проверки газовой плиты и водяных счетчиков, отвлекала потерпевших. При этом она оставляла входную дверь незакрытой, чтобы подельница могла незаметно проникнуть в жилище и похитить денежные средства. В одной из квартир добычей злоумышленниц стали не только наличные, но и золотые украшения. Общий ущерб от преступных посягательств составил более 660 тысяч рублей.
"В июне прошлого года сотрудники УУР ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из Краснокамска задержали фигуранток сразу после совершения ими кражи денежных средств у пожилой пенсионерки, проживающей на Комсомольском проспекте г. Перми. У задержанных оперативники изъяли более 240 тысяч рублей и вернули потерпевшей. Остальным потерпевшим ущерб не возмещен", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд по совокупности преступлений назначил одной из них наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, второй – два года лишения свободы условно.
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