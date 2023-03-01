В ЛДПР предложили меры по снижению расходов на коммуналку

О росте коммунальных тарифов и способах сэкономить сегодня говорили депутаты краевого парламента. Среди известных инструментов – умные счетчики и коммунальные субсидии. Здесь было предложено понизить планку до 15% от доходов семьи, которые могут идти на оплату коммуналки.Хотя современные технологии и помогают контролировать расход тепла, но стоимость услуг ЖКХ регулярно растёт, что и отражается в квитанциях.Сергей Заякин, председатель ТСЖ «Седьмой квартал»: "Январь был не очень холодным, и моя квартира площадью 65 квадратных метров обошлась мне за отопление 912 рублей 91 копейку".Так что председатель ТСЖ и простой плательщик Сергей принял участие в расширенном заседании фракции ЛДПР в краевом парламенте. На встрече обсудили несколько вопросов, связанных с ЖКХ - начиная с планов региона по модернизации разных коммуникаций.Игорь Мандрыгин, заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края: "В 2022 году Пермским краем проведена работа по привлечению средств фонда национального благосостояния на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры".Министр социального развития Павел Фокин рассказал о мерах поддержки, в частности, о субсидиях, которые положены жителям края, и которыми пользуется на данный момент порядка 22 тысяч семей.Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Вся форма предоставления достаточно удобно организована, это в многофункциональные центры можно представить необходимые документы, как правило, это только заявление".Руководитель фракции Олег Постников отметил, что сейчас субсидия полагается семьям, если расходы на ЖКХ превышают 22 процента от совокупного семейного дохода. По этому поводу есть инициатива, с которой намерены выйти на федеральный уровень.Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края: "Мы вышли с предложением снизить эту цифру до 15 процентов, чтобы жители платили от суммарной величины своих доходов не более 15 процентов".Если говорить в целом, тема ЖКХ постоянно на контроле региональной фракции ЛДПР. Более того, проблемы и предложения обсуждаются с жителями и за пределами Перми, на выездах по всему краю.Что касается таких встреч с депутатами фракции, это проверенный, и не раз, формат - когда руководители разных ведомств отвечают на актуальные вопросы за круглым столом.