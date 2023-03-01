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В ЛДПР предложили меры по снижению расходов на коммуналку →

Стадион «Юность» передали в краевую собственность

Пермские депутаты безвозмездно передали в краевую собственность стадион «Юность», а именно земельный участок, трибуны и мачты освещения. Такое решение было принят на пленарном заседании городской Думы. Смена собственника должна ускорить реконструкцию спортивного объекта. При этом заявлено, что такая «рокировка» никак не скажется на работе детских кружков и секций.Алексей Овчинников, депутат Пермской городской Думы: "Замечательный новый проект — старый стадион, трибуны будут полностью снесены. На этом месте будет построено 4-этажное многофункциональное здание с трибунами. Там расположится универсальный спортивный зал, зал для занятий танцами".
Также было принято решение об увеличении числа контролеров на платных парковках. Согласно данным контрольно-счетной палаты, 22% автомобилистов закрывают, или даже снимают номерные знаки, чтобы не оплачивать паркинг в центре Перми. При этом парламентарии также высказали и критические замечания, отметив плохое содержание и высокую стоимость плоскостных парковок.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Изначально при обсуждении парковочной политики мы говорили, что те деньги, которые будут собираться за парковку, они еще и будут идти на надлежащее содержание парковочных карманов. Сегодня мы видим, что это не так. 2023 год проведем под эгидой совместной работы с администрацией по нормализации работы с точки зрения парковочной политики".

Опубликовано: 01.03.2023 в 11:37 в рубрике - Вести Пермь

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← С 1 марта начинают работу ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50

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