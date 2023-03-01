Стадион «Юность» передали в краевую собственность

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Также было принято решение об увеличении числа контролеров на платных парковках. Согласно данным контрольно-счетной палаты, 22% автомобилистов закрывают, или даже снимают номерные знаки, чтобы не оплачивать паркинг в центре Перми. При этом парламентарии также высказали и критические замечания, отметив плохое содержание и высокую стоимость плоскостных парковок.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Изначально при обсуждении парковочной политики мы говорили, что те деньги, которые будут собираться за парковку, они еще и будут идти на надлежащее содержание парковочных карманов. Сегодня мы видим, что это не так. 2023 год проведем под эгидой совместной работы с администрацией по нормализации работы с точки зрения парковочной политики".
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