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С 1 марта начинают работу ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50
Так, последний рейс трамвайного маршрута №5 проследует через остановку «Хладокомбинат» в направлении центра города в 00:15. Также будет введён дополнительный рейс маршрута №50 от микрорайона Парковый, который проследует через остановку «Улица Яблочкова» в сторону микрорайона Крохалева также в 00:15.
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