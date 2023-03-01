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← В Перми введён режим ЧС для дома на улице Куйбышева, 143

С 1 марта начинают работу ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50 →

Снегопады стали причиной задержек городского транспорта

Наступившие снегопады стали причиной утренних задержек в движении общественного транспорта в Перми. Сегодня об этом официально заявили в мэрии. Проблема в том, что в первой половине дня обещанные осадки еще не наступили, а автобусы уже встали.На центральной площади с таким обилием снега в Перми может справиться только тяжелая техника. Установка у трактористов сегодня одна. Евгений Коржаков: "До наката чистим, чтобы люди не падали, не ушибались, не ломали руки ноги".
17-й автобусный маршрут Дмитрия Гилева не выходит за границы Мотовилихи. Говорит, с началом последнего снегопада с проездом появились трудности. Чистят сначала самые тяжелые участки, до ровных площадок руки еще не дошли.
Дмитрий Гилев, водитель автобуса: "Последний снегопад, я думаю, не успевают просто все почистить, они начинают с центра, а до Висима доходят позже".
В городском департаменте транспорта уже официально признали, что в последние несколько дней фиксируются многочисленные нарушения графиков движения. Виноват все тот же снег.
Виталий Максимов, пресс-секретарь департамента транспорта администрации г. Перми: "Во время снегопадов пробки усиливаются, соответственно, может расти интервал движения между автобусами, автобусы могут скапливаться на одних участках маршрута".
Как утверждают дорожники, процесс уборки снега, по крайней мере, в центре Перми идет круглосуточно. Для улиц первой категории есть 3 дня, после окончания снегопада, чтобы вывезти с проезжей части весь снег. Вся проблема в том, что осадки, начавшиеся в выходные, формально не закончились до сих пор.
Денис Курышев, руководитель ДЭС Пермского края: "В среднем ежесуточно выходит около 67-75 единиц специализированной дорожной техники, проводится патрульная снегоочистка проезжей части, обработка реагентами, формирование валов вдоль бортового камня и уже в последующем — это вывозка".
Три дня в Перми шел снег, и казалось, что в конце сезона зима все-таки взяла свое. Однако на деле объективные данные показывают, что за это время в краевом центре выпало всего 13 миллиметров осадков, а сам февраль стал одним из самых малоснежных за всю историю метеонаблюдений.
Март, по прогнозам синоптиков, напротив обещает быть холоднее обычного и осадков точно принесет не меньше.
Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского Гидрометцентра: "Осадки будут частыми, возможно будут даже сильные снегопады и это снегопады! Мы еще не говорим, что фаза состояния осадков меняется в дождь, то есть еще будет нарастание снежного покрова".
Зима, несмотря на календарь, не заканчивается, а значит, и уборочную технику рано загонять в гараж.

Опубликовано: 01.03.2023 в 11:12 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми введён режим ЧС для дома на улице Куйбышева, 143

С 1 марта начинают работу ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50 →

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