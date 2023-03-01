В Перми введён режим ЧС для дома на улице Куйбышева, 143

В Перми введён режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Куйбышева, 143. Причина - здание может рухнуть в любой момент. Наибольшую угрозу представляет обрушение несущих конструкций. Как сообщает пермская мэрия, жильцов планируется переселить. Расселению подлежат 359 человек.В ходе осеннего обследования были выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания: множественные трещины в стенах, повреждение и разрушение кирпичной кладки, снижение несущей способности здания, износ составляет 88%.В феврале был проведён ещё один визуальный осмотр дома, который показал, что подвальные перекрытия имеют аварийное состояние: разрушен защитный слой бетона, имеется коррозия арматуры. Установленные в ноябре 2022 года маяки на наружных стенах при очередном мониторинге показали динамику раскрытия трещин.Изначально 5-этажный дом являлся заводским общежитием, построен в 1957 г. В 2019 году здание было признано аварийным. Жильцы дома были не согласны с решением и инициировали судебные разбирательства, которые шли до 2021 года. Сейчас жителей планируется разместить в пункте сбора в ДК им. Калинина, а затем им будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.