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В Перми введён режим ЧС для дома на улице Куйбышева, 143
В ходе осеннего обследования были выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания: множественные трещины в стенах, повреждение и разрушение кирпичной кладки, снижение несущей способности здания, износ составляет 88%.
В феврале был проведён ещё один визуальный осмотр дома, который показал, что подвальные перекрытия имеют аварийное состояние: разрушен защитный слой бетона, имеется коррозия арматуры. Установленные в ноябре 2022 года маяки на наружных стенах при очередном мониторинге показали динамику раскрытия трещин.
Изначально 5-этажный дом являлся заводским общежитием, построен в 1957 г. В 2019 году здание было признано аварийным. Жильцы дома были не согласны с решением и инициировали судебные разбирательства, которые шли до 2021 года. Сейчас жителей планируется разместить в пункте сбора в ДК им. Калинина, а затем им будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.
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