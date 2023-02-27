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«Т Плюс» продолжает модернизацию системы теплоснабжения в Лысьве
К началу отопительного сезона 2022-2023гг. компания уже построила в Лысьве 5 новых современных блочно-модульных котельных и реконструировала 1,3 км теплопроводов, по которым тепло и горячая вода поступают в дома жителей.
В рамках концессионного соглашения за 15 лет в развитие системы теплоснабжения города будет вложено 1,6 млрд рублей. В ходе обновления системы теплоснабжения сократятся тепловые потери, повысится надежность и качество коммунальных услуг.
В 2022 году «Т Плюс» приняла на себя обязательства по управлению 134 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения г. Лысьвы. Всего в городе планируется заменить 11 км трубопроводов.
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