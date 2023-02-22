Вынесен приговор жительнице Чайковского, которая случайно застрелила брата

В Чайковском вынесен приговор в отношении жительницы города. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и передача огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Следствием и судом установлено, что в октябре 2022 года 45-летняя осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, достала из сейфа карабин, принадлежавший ее мужу."В целях демонстрации она передала оружие своей несовершеннолетней племяннице. Затем, взяв вновь карабин в свои руки и не убедившись в том, что он разряжен, нажала на спусковой крючок карабина, произведя выстрел в сторону своего брата. В результате полученного огнестрельного проникающего пулевого ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Кроме того, в пользу родственников погибшего судом с виновной взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 4 миллиона рублей.