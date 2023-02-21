← 21 февраля на участке Пальники – Дивья отменены 2 пригородных поезда
Юниорское Первенство России завершилось триумфом пермских фигуристов →
Пермский губернский оркестр и студенты ПГИК подготовили концерт к 80-летию победы в Сталинградской битве
Концерт к этой дате Пермский губернский оркестр и студенты института культуры готовили вместе. Одни отвечали за музыкальный материал, другие - искали информацию для выступления - в основном, стихи и письма участников тех событий. Специально для концерта оркестр репетировал музыку Арама Хачатуряна из фильма "Сталинградская битва", марш "Герои Сталинграда" Семена Чернецкого и многие другие композиции. Как всегда разнообразила выступление хореографическая группа оркестра.
Вход на концерт был свободный. К сожалению, не всем хватило места в зрительном зале, но все желающие могли смотреть прямую трансляцию.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
21 февраля на участке Пальники – Дивья отменены 2 пригородных поезда
Жители Мотовилихи жалуются на скользкие тротуары
В Соликамске начала работу ярмарка «Икра и рыба Камчатская»
Объём инвестиций «УРАЛХИМ» в развитие пермского завода превысит 2 миллиарда рублей
В Перми задержан налетчик с газовым балончиком
Новая детская поликлиника в Лёвшино: все необходимые специалисты и медслужбы в одном месте
Масленица пришла - отворяй ворота
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.02.2023
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.02.2023
В предстоящие выходные в Перми сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды
Добавить комментарий: