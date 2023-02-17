Глава Пермского края посетил предприятия Чайковского округа

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил предприятия Чайковского округа. А программе поездки компания «Эрис», где делают газоанализаторы, АО "Адонис", выпускающее насосы и изделия для банковской техники, завод "Уралоргсинтез".Для компании «Эрис» важно, чтобы талантливые ребята оставались в городе и возвращались обратно после получения высшего образования, поэтому предприятие проводит не только выездные уроки, но и поддерживает материально подшефные учреждения. В этом во время рабочего визита в Чайковский городской округ убедился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В культурно-образовательном пространстве – музее средств измерений при предприятии - школьники и студенты техникумов пообщались с губернатором в формате диалога о перспективах развития округа.В частности, губернатора спросили, видит ли он Чайковский точкой роста развития Пермского края.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Безусловно, вижу, как и весь Пермский край, потому что Чайковский у меня ассоциируется как молодой город, молодых людей и на самом деле, меня всегда в хорошем смысле поражают предприятия, которые тут есть, их становится всё больше и больше". В «Эрисе» глава Прикамья также осмотрел новый цех по производству сенсоров для измерения концентрации горючих и токсичных газов, открытие которого стало возможным благодаря льготным займам федерального и регионального Фондов развития промышленности.Артем Мусихин, инженер контрольно-измерительных приборов и автоматизации ООО «Эрис»: "После постройки линии мы получили не только новый продукт, который импортозамещенный, но и новые рабочие места в престижной компании с хорошей заработной платой, также мы получили новые точки соприкосновения с учебными заведениями, это, например, научные работы, хакатоны, инженерные игры". Еще один пример, где при содействии края удаётся модернизировать производство и закупать современное оборудование — чайковское предприятие «Адонис», под маркой которого производят промышленные насосы и банковскую технику.Роман Чабанюк, генеральный директор компании «Адонис»: "За последние пять лет наше предприятие получило субсидию порядка 8,5 миллионов именно на приобретение пяти единиц промышленного оборудования — это токарные фрезерные центры с ЧПУ, шлифовальные станки".На сегодняшний день в регионе действует целы комплекс мер по поддержке промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса. О чем подробно было рассказано на встрече с предпринимателями. Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций Пермского края: "Коллеги, в этом году мы принимаем компенсацию затрат на оборудование, это апрель- май этого года, которое было приобретено вами в 20, 21, 22 и даже в начале 23 года, т. е. на три с лишним года, оборудование, которые вы приобретали, вы можете претендовать на компенсацию".Кроме этого, на площадке одного из ключевых нефтехимических заводов Прикамья — «Уралоргсинтез» — Дмитрий Махонин обсудил с руководителями крупных промышленных предприятий округа, чего не хватает и какая помощь необходима для работы в нынешних экономических условиях.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Предприятия есть сильные, мощные, развивающиеся, а наша задача как власти их поддерживать, инициативы их поддерживать, где-то в рамках государственно-частного партнерства заниматься и социальной политикой. Самое важное, что правительств намерено продолжать стимулировать рост субъектов малого и среднего предпринимательства, рост промышленного потенциала, этим и будем заниматься".Так, в планах компании «Эрис» – расширение линейки выпускаемой продукции, охват новых рынков, расширение штата.Ещё одна задача – обеспечение технологического суверенитета страны – теперь такие газоаналитические сенсоры делают в Пермском крае. Объёмы производства могут быть любые, всё зависит от спроса.