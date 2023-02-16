← С 1 марта запустят дополнительные ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50
На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП
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← С 1 марта запустят дополнительные ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.02.2023
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На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП
С 1 марта запустят дополнительные ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
С 1 марта запустят дополнительные ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50
В Перми появится ещё одна выделенная полоса для автобусов
МЧС: в Прикамье ожидается туман
15 февраля во всем мире отмечался Международный день детей, больных раком
Ночная гонка: лыжную базу «Динамо» осветили сотни фонариков
"Уранин-А" поможет обнаружить утечки в трубах и незаконные врезки
Госстройнадзор выдал заключение о готовности объектов первого пускового комплекса нового зоопарка
В Перми пристав, чтобы поймать должницу, записался к ней на массаж
Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию собрали 300 юных спортсменов
В Соликамске задержан похититель тушенки
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