В больнице им. С.Н. Гринберга для реабилитации пациентов начали применять экзоскелет

Отделение медицинской реабилитации Пермской больницы имени Гринберга получило сразу два экзоскелета. Уникальные устройства помогают восстановиться после тяжелых болезней и буквально поднимают пациента на ноги.Главное, чтобы костюмчик сидел. Поэтому перед каждым сеансом с пациента снимают несколько мерок и подстраивают под эти параметры размеры экзоскелета.Елену в свое время, после тяжелой болезни, тоже пришлось буквально поднимать на ноги. Сейчас она уже почти восстановилась и с удовольствием принимает участие в испытаниях экзоскелета.Елена Вотинцева, пациентка отделения медицинской реабилитации ПГКБ им. С.Н. Гринберга: "Для тех, кто лежит, сидит, я считаю, это уникальное. Я бы о таком мечтала".Лариса и Ольга учились специально обращению с экзоскелетом. Знают, как правильно закрепить и главное, как настроить программу под те или иные нужды. И вот, когда все закончено, компьютерный мозг получает команду – встань и иди!С непривычки первые шаги в экзоскелете даются Елене с трудом. На самом деле, парализованный человек к этому упражнению приступит далеко не сразу.Лариса Епишина, инструктор-методист ЛФК отделения медицинской реабилитации ПГКБ им. С.Н. Гринберга: "Пациент первое занятие может, что человек встал и сел просто в экзоскелете. Ему этого на первом занятии может хватить, а потом уже постепенно наращиваем время".Смысл такой терапии прост, и экзоскелет выводит её на новый уровень.Сергей Тыричев, заведующий отделением медицинской реабилитации ПГКБ им. С.Н. Гринберга: "Те движения, которые человек не может сделать самостоятельно, по методу биологической обратной связи возвращается импульс от конечностей к нервной системе, и тем самым формируется ответная реакция. То есть, если не идет импульс от мозга к мышце, то от мышцы идет к мозгу, и формируется новая связь".Отделение медицинской реабилитации Пермской больницы имени Гринберга получило сразу два таких устройства.С экзоскелетом можно заниматься и в индивидуальном порядке. Но это для продвинутых пользователей. На выносном пульте можно самостоятельно выбирать программы, а при помощи кнопки — определять необходимое количество шагов.Елена Вотинцева, пациентка отделения медицинской реабилитации ПГКБ им. С.Н. Гринберга: "Ощущения неповторимые, конечно, классно".В ближайшее время, как только персонал что называется набьет руку, экзоскелет начнут назначать реальным пациентам — людям, по тем или иным причинам разучившимся ходить.