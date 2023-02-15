← Межрегиональная выставка "Агротехнологии-2023" открылась в Перми
Подписано соглашение о возведении в Перми универсальной спортивной арены →
В больнице им. С.Н. Гринберга для реабилитации пациентов начали применять экзоскелет
Елену в свое время, после тяжелой болезни, тоже пришлось буквально поднимать на ноги. Сейчас она уже почти восстановилась и с удовольствием принимает участие в испытаниях экзоскелета.
Елена Вотинцева, пациентка отделения медицинской реабилитации ПГКБ им. С.Н. Гринберга: "Для тех, кто лежит, сидит, я считаю, это уникальное. Я бы о таком мечтала".
Лариса и Ольга учились специально обращению с экзоскелетом. Знают, как правильно закрепить и главное, как настроить программу под те или иные нужды. И вот, когда все закончено, компьютерный мозг получает команду – встань и иди!
С непривычки первые шаги в экзоскелете даются Елене с трудом. На самом деле, парализованный человек к этому упражнению приступит далеко не сразу.
Лариса Епишина, инструктор-методист ЛФК отделения медицинской реабилитации ПГКБ им. С.Н. Гринберга: "Пациент первое занятие может, что человек встал и сел просто в экзоскелете. Ему этого на первом занятии может хватить, а потом уже постепенно наращиваем время".
Смысл такой терапии прост, и экзоскелет выводит её на новый уровень.
Сергей Тыричев, заведующий отделением медицинской реабилитации ПГКБ им. С.Н. Гринберга: "Те движения, которые человек не может сделать самостоятельно, по методу биологической обратной связи возвращается импульс от конечностей к нервной системе, и тем самым формируется ответная реакция. То есть, если не идет импульс от мозга к мышце, то от мышцы идет к мозгу, и формируется новая связь".
Отделение медицинской реабилитации Пермской больницы имени Гринберга получило сразу два таких устройства.
С экзоскелетом можно заниматься и в индивидуальном порядке. Но это для продвинутых пользователей. На выносном пульте можно самостоятельно выбирать программы, а при помощи кнопки — определять необходимое количество шагов.
Елена Вотинцева, пациентка отделения медицинской реабилитации ПГКБ им. С.Н. Гринберга: "Ощущения неповторимые, конечно, классно".
В ближайшее время, как только персонал что называется набьет руку, экзоскелет начнут назначать реальным пациентам — людям, по тем или иным причинам разучившимся ходить.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Межрегиональная выставка "Агротехнологии-2023" открылась в Перми
В Прикамье запускают новую региональную программу «Комфортный край»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.02.2023
В Перми следователи проводят проверку после травмирования ребенка током на остановке
В Перми возле дома по адресу ул. Герцена, 4 образовался потоп
В День всех влюбленных в ПГНИУ работает шуточный загс
Пермским школьникам рассказали о детстве в огне Сталинграда
В Пермском медуниверситете состоялись первые научно-образовательные чтения, организованные совместно с Епархией
В Краснокамске вынесен приговор похитителю кошачьего корма
В Перми актуализировали муниципальную программу по развитию автомобильных дорог
Добавить комментарий: