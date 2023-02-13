В Пермском крае выявлено 128 новых случаев COVID-19
Наибольшее число зараженных помимо г. Перми выявлено в Краснокамском округе.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 9 231 человек.
За прошедшие выходные выявлено 252 новых случая заражения.
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