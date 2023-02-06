В Перми сгорел автомобиль, врезавшийся в дорожный знак
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.02.2023
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В Краснокамске задержан курьер, работавший на телефонных мошенников
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В Перми прошла благотворительная акция "Зимняя собака-обнимака"
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