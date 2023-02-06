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В Перми состоялся турнир по кёрлингу
Кёрлинг - командная спортивная игра, в которой участники поочередно пускают по льду тяжелые гранитные снаряды весом 20 кг. Участник игры, который держит щетку, помогает камню докатиться ближе к центру. Кёрлинг еще называют шахматами на льду. Здесь, как и в классическом аналоге нужно думать наперед.
Из самых активных участников мастер-класса сформировали команды по 4 человека. Проигравших не было, ведь положительные эмоции получили все.
Кстати, в данный момент ведется набор детей от 7 до 10 лет занятия проводятся на базе спортивного комплекса им. Сухарева, тренировки бесплатные - 3 раза в неделю.
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