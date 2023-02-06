Строительство межвузовского кампуса обсудят на публичных слушаниях
Проект строительства межвузовского студенческого кампуса международного уровня в столице Пермского края стал победителем второй волны конкурсного отбора, в котором участвовали 39 проектов из 34 регионов России. Результаты были оглашены в декабре 2022 года. Ключевым условием участия проектов в конкурсе было строительство кампуса на условиях государственно-частного партнерства."Мы получили возможность при поддержке Правительства РФ создать кампус, как самый современный центр обучения, научных знаний, создания новых технологий. Он станет частью прорывного проекта региона «Камская долина – экосистема будущего». Строительство кампуса позволит удовлетворить потребности вузов региона в жилье для учащихся и развивать территорию в живописном месте в центре города комплексно, обеспечив всей необходимой социальной и транспортной инфраструктурой. Реализация проекта позволит привлекать все больше талантливой молодежи жить, учиться и работать в Прикамье», – считает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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