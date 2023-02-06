Строительство межвузовского кампуса обсудят на публичных слушаниях

На публичных слушаниях в Перми сегодня обсудят строительство межвузовского кампуса в Камской долине, они пройдут в 18:00 в общественном центре «Совет». Кампус международного уровня планируется построить на улице Маршала Жукова. Это гостиница на 5 тысяч человек, технопарк, учебно-лабораторные и спортивные объекты с бассейном и стадионом, а также конгресс-холл.Проект строительства межвузовского студенческого кампуса международного уровня в столице Пермского края стал победителем второй волны конкурсного отбора, в котором участвовали 39 проектов из 34 регионов России. Результаты были оглашены в декабре 2022 года. Ключевым условием участия проектов в конкурсе было строительство кампуса на условиях государственно-частного партнерства."Мы получили возможность при поддержке Правительства РФ создать кампус, как самый современный центр обучения, научных знаний, создания новых технологий. Он станет частью прорывного проекта региона «Камская долина – экосистема будущего». Строительство кампуса позволит удовлетворить потребности вузов региона в жилье для учащихся и развивать территорию в живописном месте в центре города комплексно, обеспечив всей необходимой социальной и транспортной инфраструктурой. Реализация проекта позволит привлекать все больше талантливой молодежи жить, учиться и работать в Прикамье», – считает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.