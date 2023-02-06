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В Прикамье за сутки выявлено 92 случая COVID-19
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 459 259. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 224 человека.
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