В Краснокамске задержан курьер, работавший на телефонных мошенников

В Прикамье задержан соучастник трёх афер, у которого изъяты похищенные у пенсионерок 450 тысяч рублей. В полицию поступили сообщения о мошенничествах в отношении двух жительниц Краснокамска 1937 и 1941 годов рождения. Полицейские выяснили, что пожилых женщин обманули телефонные аферисты, которые действовали по схеме «Ваш родственник попал в беду».На домашний телефон потерпевших позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и сообщили, что их родственники стали виновниками ДТП, в котором пострадали люди. Под предлогом оказания помощи в вопросе о непривлечении близких к уголовной ответственности собеседники убедили пенсионерок собрать все имеющиеся у них сбережения и передать курьеру. В общей сложности поверившие женщины лишились 450 тысяч рублей."Сотрудники уголовного розыска установили, что в обоих случаях за деньгами приходил один и тот же посыльный. В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в одном из торговых центров Краснокамска, где планировал перевести накопления обманутых бабушек через банкомат. Им оказался ранее не судимый 30-летний житель Перми. В ходе его личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли всю похищенную наличность, которая будет возвращена законным владелицам", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Кроме того, полицейские выяснили, что в тот же день мужчина пытался забрать сбережения и у третьей жертвы телефонных аферистов – 78-летней пенсионерки, которая собрала 290 тысяч рублей для защиты своей внучки. Однако женщина догадалась позвонить родственникам и выяснила, что с ними всё в порядке. Узнав в последний момент, что её обманывают, она передала курьеру пакет с вещами, оставив деньги себе.Следователями СО ОМВД России по Краснокамскому городскому округу возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.