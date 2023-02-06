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Житель Чайковского убил отца и спрятал тело в диван
Стражи порядка выяснили, что мужчина 1965 года рождения проживал со своим сыном, за пределы населенного пункта не выезжал. Сотрудники полиции направились в квартиру исчезнувшего гражданина. Дверь им открыл его сын. В жилище присутствовал неприятный запах. В диване, обмотанном пленкой и скотчем, в полиэтиленовом мешке был обнаружен труп хозяина с признаками насильственной смерти.
"Установлено, что год назад отец и сын распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры, 34-летний мужчина нанес смертельный удар ножом своему родственнику. Со слов подозреваемого, он испугался и спрятал тело в диван. Все это время он жил в их совместной квартире. В настоящее время гражданин заключен под стражу", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Следственным отделом по г. Чайковский возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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