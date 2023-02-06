Житель Чайковского убил отца и спрятал тело в диван

В полицию Чайковского обратилась жительница одного из многоквартирных домов города. Женщина была обеспокоена длительным отсутствием своего соседа, которого последний раз видела год назад.Стражи порядка выяснили, что мужчина 1965 года рождения проживал со своим сыном, за пределы населенного пункта не выезжал. Сотрудники полиции направились в квартиру исчезнувшего гражданина. Дверь им открыл его сын. В жилище присутствовал неприятный запах. В диване, обмотанном пленкой и скотчем, в полиэтиленовом мешке был обнаружен труп хозяина с признаками насильственной смерти."Установлено, что год назад отец и сын распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры, 34-летний мужчина нанес смертельный удар ножом своему родственнику. Со слов подозреваемого, он испугался и спрятал тело в диван. Все это время он жил в их совместной квартире. В настоящее время гражданин заключен под стражу", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Следственным отделом по г. Чайковский возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).