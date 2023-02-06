В Перми прошла благотворительная акция "Зимняя собака-обнимака"
Пермяки могли делать фотоснимки с роскошными хаски, самоедами, лабрадорами и другими собаками за символический благотворительный взнос. Кроме того, для подопечных приютов "Матроскин" и "Доброе сердце" принимались корма, лотки, миски, наполнители, поводки и ошейники с игрушками.
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