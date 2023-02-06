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В селе Посад построят модульную котельную
Работы будут проведены в рамках краевой программы модернизации системы теплоснабжения. На эти цели из регионального и местного бюджетов выделено порядка 35 млн руб.
В администрации Кишертского округа сообщили, что действующая котельная с. Посад расположена в здании 1989 года постройки, основное оборудование морально устарело, котлы в изношенном состоянии, из-за чего происходят высокие тепловые потери.
Кроме того, ранее муниципалитету были выделены средства из краевого бюджета на разработку проекта системы водоснабжения для жителей с. Посад.
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