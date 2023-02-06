В Чайковском майор внутренней службы спас из огня мужчину и его автомобиль

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Укутав одеялом погорельца, они передали его подоспевшей бригаде скорой помощи, после чего Сергей Кустов на своем автомобиле подъехал к гаражу, на крышу которого уже перекинулось пламя, и с помощью троса вытащил машину потерпевшего.
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