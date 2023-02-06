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Вандалы добрались до пермского арт-объекта "Лёгкие города"
Арт-объект "Лёгкие города" - четырехметровое металлическое дерево, ветви и листья которого выполнены в форме человеческих легких. Ствол дерева покрашен в цвет меди, а листья и ветви - бирюзовые, оттенка медной патины, потому что оно стоит в долине реки Егошихи, на которой раньше был медеплавильный завод. Сейчас половина веток пропала. Пермяки предполагают, что кто-то их отпилил и сдал на металлолом. Собственник объекта - Центр городской культуры - разрешение на демонтаж памятника не давал.
Сейчас люди собирают деньги на восстановление композиции.
К слову, отпиливать металлические ветви начали еще в 2021 году. Тогда исчезла их нижняя часть, а сейчас еще и верхняя.
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