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Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".

Опубликовано: 06.02.2023 в 08:35 в рубрике - Вести Пермь

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← Спикер Пермской Думы Дмитрий Малютин посетил свой округ с рабочим визитом

Стая бродячих собак оккупировала детскую площадку →

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