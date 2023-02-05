Спикер Пермской Думы Дмитрий Малютин посетил свой округ с рабочим визитом
Всего один мусорный контейнер на весь 16-этажный дом. И бак, который всегда переполнен. Двор на Советской Армии, 33 уже давно нуждается в современной площадке для раздельного сбора мусора. Тем более, что жители сортировать отходы готовы.
У соседей на Советской Армии, 6 современная контейнерная площадка уже появилась. С просьбой посодействовать, навести порядок и в их дворе, жители на Советской Армии, 33 обратились к депутату своего округа Дмитрию Малютину.
К содержанию проезжей части улицы Советской Армии вопросов не возникло, а вот парковки вычищены далеко не на отлично, рассказали водители. Но оговариваются и признают вину и за собой тоже.
Такие совместные выезды в округ с главой района и подрядчиками спикер думы Дмитрий Малютин проводит регулярно. Главный их плюс – проблемы, если и возникают, решаются сразу на месте.
Из микрорайона Нагорный в приемную депутата приходили жалобы на неопрятные киоски. У собственника одного из таких истек договор аренды. Теперь павильон демонтируют.
Рабочие уже начали разбирать павильон. В последнюю очередь отключат от электричества, и уже через несколько дней площадка должна быть полностью свободна.
Но к улице Чердынской были еще вопросы. Их задали активистки местного ТОСа «Нагорный-2».
На проверку тротуара администрация Индустриального района обещала выйти уже в начале следующей недели.
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