Спикер Пермской Думы Дмитрий Малютин посетил свой округ с рабочим визитом

Спикер Пермской Думы Дмитрий Малютин отправился в свой округ уже в качестве депутата собирать наказы, проверять исполнение ранее обозначенных проблем.Всего один мусорный контейнер на весь 16-этажный дом. И бак, который всегда переполнен. Двор на Советской Армии, 33 уже давно нуждается в современной площадке для раздельного сбора мусора. Тем более, что жители сортировать отходы готовы.У соседей на Советской Армии, 6 современная контейнерная площадка уже появилась. С просьбой посодействовать, навести порядок и в их дворе, жители на Советской Армии, 33 обратились к депутату своего округа Дмитрию Малютину.К содержанию проезжей части улицы Советской Армии вопросов не возникло, а вот парковки вычищены далеко не на отлично, рассказали водители. Но оговариваются и признают вину и за собой тоже.Такие совместные выезды в округ с главой района и подрядчиками спикер думы Дмитрий Малютин проводит регулярно. Главный их плюс – проблемы, если и возникают, решаются сразу на месте.Из микрорайона Нагорный в приемную депутата приходили жалобы на неопрятные киоски. У собственника одного из таких истек договор аренды. Теперь павильон демонтируют.Рабочие уже начали разбирать павильон. В последнюю очередь отключат от электричества, и уже через несколько дней площадка должна быть полностью свободна.Но к улице Чердынской были еще вопросы. Их задали активистки местного ТОСа «Нагорный-2».На проверку тротуара администрация Индустриального района обещала выйти уже в начале следующей недели.