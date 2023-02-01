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В Перми обсудили реализацию федерального проекта «Цифровая Россия»
Антон Немкин, депутат Государственной Думы РФ, координатор федерального проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия»: «Проект устранение цифрового неравенства. Мы сегодня попытались обсудить и найти механизмы решения существующих проблем, как всё- таки сделать связь доступной во всех уголках Пермского края".Одной из центральных тем обсуждения также стал вопрос о подготовке квалифицированных кадров для IT-профессий.
Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики: «В части обучения кадров, специалистов. Ребята школьники могли бы проходить обучение бесплатное, которое предоставляет нам федерация в рамках проекта «Код будущего», тоже здесь можем повысить количество обучаемых. Мы понимаем, что край у нас цифровой, в этом плане количество IT-специалистов, и те ребята, которые могут получать в школе бесплатное образование по этому направлению, дальше определятся со своим будущим выбором профессии».
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