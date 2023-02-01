Маскировочные сети, носки и окопные свечи. Заботу о мобилизованных берут на себя простые жители

Не только маскировочные сети, но и окопные свечи, и теплые вязаные носки. Отправки в зону СВО каждую неделю. Такие обязательства взяли на себя краснокамские женщины-волонтеры.В вязании маскировочной сетки Наталья Резухина впервые принимает участие. Научилась быстро. Здесь даже цвет лоскутков стараются подбирать, учитывая географические и климатические условия. Все-таки для своих делают.Наталья Резухина, председатель совета женщин и солдатских матерей Краснокамского округа: "Попросили именно краснокамцы, чтобы мы им сделали такой подарок".В самой технологии плетения нет ничего сложного. За основу берется обычная рыболовецкая сеть, натягивается на каркас лоскутки, любая непромокаемая ткань. В итоге стандартную маскировочную сеть 4 на 4 опытные волонтеры вяжут за два часа.Краснокамские волонтеры масксетки вяжут в ежедневном режиме сразу по четырем адресам. Ансамбль «Частушечка» сегодня даже перенес сюда репетицию – совмещают приятное с полезным.Александра Волегова, волонтер: "Пусть так помогаем, все равно кому-то надо это делать".Рядом освоили производство окопных свечей. Все, что было необходимо, оказалось под рукой.Шерстяные носки – еще одна востребованная категория вещей для бойцов. Для вязания обычно распускают старую шерстяную одежду, чтобы новая точно соответствовала стандарту.Ирина Любимова, волонтер: "Надо носки вязать высокие, для берцев чтобы, и резинка должна быть, чтобы они не морщились".Собирают здесь и гуманитарную помощь, и лекарства. Пожертвованные деньги в основном идут на покупку новой ткани для маскировочных сеток. Готовая продукция на месте не задерживается.Маргарита Черкасова, руководитель отряда «Серебряных волонтеров» фонда «Территория успеха»: "Просят. Очередь на сетки. Сетки очень необходимы. Закрывают и технику разную, а также когда находятся в окопах".Доставка помощи из Краснокамска напрямую в зону СВО организована еженедельно. Так что с масксетками важно не затягивать. Отправление намечено на ближайшее время.