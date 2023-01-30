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Вести Пермь. События недели 29.01.2023
-Запросы детей, а жестокость взрослых. Подростки устроили настоящее побоище на парковке у торгового центра в Перми.
- Сельский интернет-клуб Балаган. Как деревенские школьники обеспечивают свой досуг.
-Пещерное чудо. Впервые за последние 15 лет в Кунгурской пещере выросли ледяные ежи.
-День студента. Студенты и Татьяны приветствуются. Как в этом году отгуляли свой самый веселый праздник вузы Перми.
-Мини-троллейбусы. Для Перми уже техника прошлого. Выставка моделей троллейбусов повествует о том, что было давно и недавно.
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