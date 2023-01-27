← В Пермском крае на смену снегопадам придут лёгкие морозы
В «Т Плюс» напоминают о запрете размещения незаконных объектов в опасной близости от теплопроводов
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← В Пермском крае на смену снегопадам придут лёгкие морозы
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2023
Водитель, сбивший семью под Соликамском, приговорен к 13 годам лишения свободы
В «Т Плюс» напоминают о запрете размещения незаконных объектов в опасной близости от теплопроводов
В Пермском крае на смену снегопадам придут лёгкие морозы
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.01.2023
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском крае на смену снегопадам придут лёгкие морозы
В Перми подвели итоги зимнего учёта водоплавающих птиц
Ледопад в Закамске каждую зиму становится местом притяжения
В Чайковском собак усыпили и выбросили замерзать возле мусорных баков
В Прикамье опровергли рост тарифа на вывоз мусора для гаражных кооперативов в 87 раз
Теперь в Райском саду. В Перми продолжают красть металлические ограждения
Глава Перми раскритиковал качество расчистки парковок для инвалидов
В прокуратуре пройдет «прямая линия» по защите трудовых прав
В Пермском педагогическом университете пройдет Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб»
В Прикамье выявлено 80 новых случаев COVID-19
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