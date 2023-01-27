В Прикамье опровергли рост тарифа на вывоз мусора для гаражных кооперативов в 87 раз

Пермский региональный оператор ТКО опроверг информацию о том, что оплата за вывоз мусора для гаражных кооперативов выросла в 87 раз. Информация об этом накануне появилась в интернете. Специалисты заявили, что методика расчётов нормативов действительно изменилась, сейчас плата идет не за машиноместо, а за площадь гаража."Это сумма 5 рублей 60 копеек за один квадратный метр, то есть каждый собственник может посчитать, и второй вид расчёта - это по факту у нас идёт, то есть ГСК может установить себе контейнерную площадку и платить за то, сколько у него вывезли контейнеров. Если взять контейнер объёмом один и один при графике два раза в неделю, то сумма на всё ГСК будет составлять в месяц в районе 4 700 рублей, вне зависимости, сколько у него всего собственников", - сообщил Иван Стрижак, начальник отдела по работе с потребителями - юридическими лицами АО «ПРО ТКО».