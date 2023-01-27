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Глава Перми раскритиковал качество расчистки парковок для инвалидов
Как заявили в мэрии Перми, маршрут был засекречен, и подготовиться заранее возможности не было. Проверяющие объехали ключевые «проблемные» участки - улицы Уральская, Студенческая, Тургенева, Циолковского в Мотовилихе, а также Тихой, Швецова, Красноармейской, Николая Островского, Горького, Революции, Малой Ямской в Свердловском районе.
"Если коротко, то результатами остался недоволен. В ходе объезда зафиксировали, что часть парковок содержится в нормативном состоянии, но есть и те, которые по полной завалены снегом до сих пор. Подрядным организациям будут выписаны крупные штрафы (в Мотовилихе – 7,1 млн рублей, в Свердловском – 6,5 млн). Руководителям районов – задача к понедельнику привести парковки в порядок, в противном случае обоих ждёт выговор", – подвел итоги объезда Алексей Дёмкин.
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