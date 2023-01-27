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В Пермском педагогическом университете пройдет Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб»
Ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941-1942 года в блокадном Ленинграде.
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