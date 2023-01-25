За сутки в Прикамье выявлено 155 случаев коронавируса
Наибольшее число зараженных помимо Перми выявлено в Пермском округе.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 204 человека.
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