В Перми водитель скорой помощи сбил 16-летнюю девочку

12 января в Перми на ул. Старцева водитель скорой помощи сбил 16-летнюю девочку, об этом пишет "Комсомольская правда". 17 января родственники ребенка получили записи с видеокамер. На видео попал момент, когда водитель скорой проехал на красный сигнал светофора без включенных спецсигналов, в то время как школьница переходила улицу на зелёный. Полиция проводит расследование."По ул. Старцева по направлению к бульвару Гагарина двигался автомобиль скорой помощи под управлением водителя 1971 года рождения, который в районе дома 140 б по ул. Старцева допустил наезд на девочку 2006 года рождения. В результате ДТП она получила травму и была доставлена в больницу, где ей было рекомендовано амбулаторное лечение. В ходе проверки было установлено, что школьница переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. По факту автоаварии вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Проводится административное расследование", - сообщила Римма Акимова, начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.