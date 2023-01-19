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В Перми водитель скорой помощи сбил 16-летнюю девочку
"По ул. Старцева по направлению к бульвару Гагарина двигался автомобиль скорой помощи под управлением водителя 1971 года рождения, который в районе дома 140 б по ул. Старцева допустил наезд на девочку 2006 года рождения. В результате ДТП она получила травму и была доставлена в больницу, где ей было рекомендовано амбулаторное лечение. В ходе проверки было установлено, что школьница переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. По факту автоаварии вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Проводится административное расследование", - сообщила Римма Акимова, начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.
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