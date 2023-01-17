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Победители Пермского марафона получат по миллиону рублей
Награды на других дистанциях останутся в прежнем объеме, но впервые победители эстафеты в этом году также получат денежные призы. За первое место 100 тыс. руб, за второе – 80 тыс. руб. и 60 тыс. рублей за третье место. Приз вручат команде.
Еще одно новшество коснулось дистанции 21 км. Забег состоится в рамках Кубка России по полумарафону. Как сообщили организаторы, это позволит привлечь для участия больше знаменитых спортсменов и добавить событию зрелищности и престижа.
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