Победители Пермского марафона получат по миллиону рублей

Организаторы Пермского марафона-2023 объявили сумму призовых. Награда за первое место в этом году будет увеличена в два раза – по 1 млн руб. для мужчин и женщин. Но для ее получения необходимо не просто показать лучший результат среди участников забега на 42,195 км, а преодолеть дистанцию за определенное время. Этот норматив организаторы озвучат чуть позже. При этом, если спортсмен стал победителем марафона, но в установленное время не уложился, сумма приза составит 750 тыс. руб. Для остальных призовых мест денежное вознаграждение также увеличилось. Участник, занявший второе место получит 500 тыс. руб., третье – 250 тыс. руб.Награды на других дистанциях останутся в прежнем объеме, но впервые победители эстафеты в этом году также получат денежные призы. За первое место 100 тыс. руб, за второе – 80 тыс. руб. и 60 тыс. рублей за третье место. Приз вручат команде.Еще одно новшество коснулось дистанции 21 км. Забег состоится в рамках Кубка России по полумарафону. Как сообщили организаторы, это позволит привлечь для участия больше знаменитых спортсменов и добавить событию зрелищности и престижа.