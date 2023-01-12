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"Город будет гудеть!" В Перми пройдет фестиваль «Российская студенческая весна»

На заседании правительства Пермского края обсудили предстоящее значимое мероприятие – фестиваль «Российская Студенческая Весна», который пройдет в столице Прикамья в конце мая. Планируется, что в нём примут участие более трех тысячи учащихся вузов и ссузов со всей страны. Основные площадки будут размещены в центральной планировочной части города.
Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края: "Город у нас просто будет «гудеть», ребята будут работать и в фестивальных городках, и на площадках, где будут проходить фестивальные направления, мы планируем очень торжественное с духом времени мероприятии по открытию".Также на заседании правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин наградил трудовые коллективы, внёсшие вклад в развитие города. Торжественная церемония прошла в рамках 300-летия краевой столицы. Почётного знака были удостоены «Пермский пороховой завод», «Мотовилихинские заводы», завод «Машиностроитель», НПО «Искра» и ОДК «Авиадвигатель». Также на заседании обсудили планы по подготовке к знаковым мероприятиям посвященные 300-летию столицы Прикамья.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край и прежде всего жители Пермского края заслуживают к себе внимания и, самое главное, что все эти мероприятия посвящены пермякам. Мы ждём уважаемых гостей. Но событийка должна быть направлена на развитие патриотизма, спорта, культуры и науки".
Речь на заседании в том числе шла о международном форуме «Россия – Спортивная держава», проведение которого запланировано на сентябрь этого года и поддержано Президентом РФ. Мероприятие будет включать в себя тематические выставки, встречи с именитыми спортсменами, пленарную сессию, деловую программу, различные активности. Центральным событием спортивного форума станет турнир по смешанным боевым единоборствам.
Ирина Миусская, заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края: "Также состоится наше главное спортивное событие - это международный турнир по смешанным единоборствам".

Опубликовано: 12.01.2023 в 15:35 в рубрике - Вести Пермь

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